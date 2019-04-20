İsveç, elektrikli otomobilleri şarj edebilen yol inşa edecek

Elektrikli otomobil sahiplerinin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri de onları şarj etmek zorunda olmaları. Mevcut şarj istasyonlarının azlığından şikayet eden İsveç Taşımacılık İdaresi, araçların bataryalarını hareket halindeyken şarj edebilecek yeni kara yolu çözümleri geliştirecek.

MALİYETİ 12,5 MİLYON DOLAR

İsveçli yetkililer, bu etkili çözümlerini hayata geçirebilmek için Visby şehri ile Gotland Adası'ndaki havaalanı arasında, 1.6 kilometrelik yeni bir kara yolu inşa edecek. Electreon inşaat firmasının geliştirdiği teknolojiyi kullanacak olan yeni yol, üzerinden geçen elektrikli otobüs ve otomobilleri şarj edebilecek. 12,5 milyon dolara mâl olacak projenin büyük bir kısmını, İsveç Hükümeti finanse edecek.

Electreon'un iş geliştirme başkan yardımcısı Noam Ilan, “Havaalanı ve şehir arasında seyahat eden yolcular için bir mekik kullanılacak. Ağır bir kamyonun bile yoldan geçerken kablosuz olarak şarj olacağı bu yol oldukça heyecan verici. Bu çalışmaları kanıtladığımızda, uzun mesafeli kamyon taşımacılığından kaynaklanan büyük emisyon sorununa en şık ve uygun maliyetli çözümü de getiriyor olacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Yolu inşa ettikten sonra birkaç testten geçirecek ekip, kara yolunun enerjiyi başarılı bir şekilde aktarıp aktaramayacağını ve zorlu kış koşullarında çalışıp çalışmayacağını gözlemleyecek. Eğer inşa edilen yol bütün testlerden geçerse, diğer ülkeler için de kullanılabilir hale gelecek.

Proje başarıyla tamamlanırsa, İsveç’te maliyeti 3 milyar doların üzerine çıkan 2 bin kilometrelik şarj yolları kurulacak.





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