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İsveç Kralı tasarruf için torunlarına görev vermeyecek

İsveç Kralı 16. Gustaf, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı.

AA | 09.10.2019 - 05:38..
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Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.

Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.

İsveç Kralı tasarruf için torunlarına görev vermeyecek

YILLIK ÖDENEK ALAMAYACAKLAR

İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.

İsveç Kraliyet Ailesi uzmanı Roger Lundgren, kararın ailenin genişlemesiyle ilgili kaygıların artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Parlamento birkaç yıl önce monarşiyle ilgili düzenlemeleri gözden geçireceğini açıklamıştı. Bunlardan biri de kraliyet ailesinin büyüklüğüydü" dedi.

İsveç Kralı tasarruf için torunlarına görev vermeyecek

"MONARŞİ, MODERN ZAMANA UYARLANIYOR"

İsveçli tarihçi Dick Harrison da kararı monarşinin modern zamanın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi çabası olarak değerlendirdi.

Dick Harrison, kraliyet ailesinin son 100 yıldakinden daha büyüdüğünü belirterek kamuoyunun bu kadar çok kraliyet ailesi üyesine para ödenmesini ya da bu kişilerin resmi görevler üstlenmesini sorgulamaya başladığına dikkat çekti.

İsveç Kralı tasarruf için torunlarına görev vermeyecek

"SIRADAN BİR HAYAT SÜRECEKLER"

Harrison, 5 torunun "kraliyet kulübü"nün üyesi olmaya devam edeceklerini ama artık sıradan bir hayat süreceklerini söyledi.

İsveç, Avrupa'da İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi meşruti monarşiyle yönetiliyor.

Gelenekler ve kraliyet görevleri üstlenen kişilerin sayıları ise ülkelere göre değişiyor.

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