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İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında halkına destek olmak için yöneticisi olduğu hastanede mesaiye başlayan Sofia Kristina Hellqvist, temizlik ve yemek yapıyor.

Haber Merkezi |
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İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

Dünyanın başına bela olan koronavirüs, her kesimi büyük bir acıyla baş başa bırakabiliyor.

En fazla ölümün yaşandığı dünya ülkeleri, savaş verirken; birçok önemli isim de virüs nedeniyle hayata gözlerini yumuyor.

İSVEÇ PRENSESİ KOLLARI SIVADI

2,5 milyona yaklaşan vaka ve 160 bine yakın ölümlere engel olmak hemen hemen herkes kollarını sıvıyor.

İsveç Prensesi Sofia Kristina Hellqvist de öyle…

İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

TEMİZLİK VE AŞÇILIK YAPIYOR

Koronavirüsle mücadelede halkına destek olmak için yöneticisi olduğu Sophiahemmet Hastanesi'ne giden Prenses Sofia, gönüllü olarak temizlik ve aşçılık yapıyor.

Prenses Sofia’nın bu hareketi İsveç halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, örnek olması temenni ediliyor.

İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı

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