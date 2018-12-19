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İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor

İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

Özel İçerik | 19.12.2018 - 17:26..
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İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet kurma girişiminin son kez 16 Ocak'ta deneneceğini söyledi.

PARTİ BAŞKANI 'SON ŞANSINIZI DENEYİN' ÇAĞRISI YAPTI

Bu tarihe kadar Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven ile ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti Genel Başkanı Ulf Kristersson'ın diğer partilerle anlaşarak hükümet kurmak için kalan son şanslarını da kullanmaları gerektiğini vurgulayan Norlen, kurulacak herhangi bir koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının şart olduğunu dile getirdi.

İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

Norlen, "Söz konusu koalisyon hükümeti güvenoyu alamazsa 21 Nisan 2019'da erken seçime gidilecek." dedi.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerinden bu yana partilerin hükümet kurma girişimi 4 kez başarısızlığa uğramıştı.

Seçim sonuçlarına göre, sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağ ise 62 vekil çıkarmıştı.

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