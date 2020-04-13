taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7749
Euro
7.3913
Altın
1689.26
Borsa
97106.84
Gram Altın
368.097
Bitcoin
45393.93

İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

İsveç’te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

İsveç'te deri altına yerleştirilen çiplere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede çip kullanların sayısı 3 bine ulaşırken, günümüzde ise bu rakam 4 binlere ulaşmış durumda.

Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti de alınabiliyor.

İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

''İLGİ GİDEREK ARTIYOR''

Deri altına çipleri yerleştiren şirket Biohax International'ın CEO'su Jovan Österlund, “Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini alabilecek ve sağlık amaçlı kullanabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en az 4 bin kişiye çip enjekte edildi. 2018'de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek artıyor.” ifadelerini kullandı.

UZMANLARA GÖRE RİSKLİ

Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kulanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

İlginizi Çekebilir
İngiltere'den, koronalı kişiye yaklaşınca uyarı veren uygulama
İngiltere, koronavirüs hastası olan birine yaklaşınca uyarı veren uygulama için Google ve Apple ile çalışmalara başladı.
Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, salgının ortasında Dünya'ya inmeye hazırlanıyor.
Koronavirüs nedeniyle siber saldırılarda artış yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, siber saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi yine geri çekildi
i A3 modeli için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlayan Xiaomi, gelen tepkiler üzerine güncellemeyi üçüncü kez geri çekmek zorunda kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1159
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
412
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
700
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1497
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
785
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
249
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir