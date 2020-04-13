İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

İsveç'te deri altına yerleştirilen çiplere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede çip kullanların sayısı 3 bine ulaşırken, günümüzde ise bu rakam 4 binlere ulaşmış durumda.
Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti de alınabiliyor.
''İLGİ GİDEREK ARTIYOR''
Deri altına çipleri yerleştiren şirket Biohax International'ın CEO'su Jovan Österlund, “Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini alabilecek ve sağlık amaçlı kullanabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en az 4 bin kişiye çip enjekte edildi. 2018'de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek artıyor.” ifadelerini kullandı.
UZMANLARA GÖRE RİSKLİ
Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kulanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.