İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti

İsveç'te deri altına yerleştirilen çiplere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede çip kullanların sayısı 3 bine ulaşırken, günümüzde ise bu rakam 4 binlere ulaşmış durumda.

Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti de alınabiliyor.