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İsveç'te Kraliyet Hanedanı ödülünü Türk aldı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 'Kraliyet Hanedanı' ödülünü, Türk akademisyen Dr. Hatice Zora'ya verdi.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 11:00..
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Stockholm Üniversitesinde beyin, dil bilimi ve nörofizyoloji alanında araştırmalar yapan öğretim görevlisi Türk akademisyen Dr. Hatice Zora'yı, 'Beyinde dil ve duygu gelişimi' üzerine çalışmalarından dolayı 'Kraliyet Hanedanı' ödülüne layık gördü.

75 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ DE ALDI

Kraliyet Sarayı'ndaki ödül törenine, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi üyeleri Anders Olsson, Bo Ralph, Horace Engdahl ve Tomas Riad katıldı. Zora, ödülünü Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden aldı. Zora'ya ayrıca 120 bin kron (yaklaşık 75 bin lira) para ödülü de verildi.

“TÜRK AKADEMİSYEN OLARAK ALMAKTAN GURUR DUYDUM”

Ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zora, yaptığı açıklamada, "İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın 70. yaşı onuruna 3 yıl önce verilmeye başlanan ve ülkede 1818'den beri hüküm süren Kraliyet Hanedanı (Bernadotte Hanedanı) adına verilen bu ödülü, bu yıl bir Türk akademisyen olarak almaktan gurur duydum" dedi.

İsveç'te Kraliyet Hanedanı ödülünü Türk aldı

RUHSAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Çalışmalarının, çeşitli ruhsal hastalıkların tedavisinde katkısının olacağını vurgulayan Zora, "Araştırma sonuçlarının, insanlıkta bilişsel (dilsel) kabiliyetin nasıl ortaya çıkıp geliştiğini anlamamıza, sosyal biyoloji ve psikoloji alanlarına katkısı olacaktır." diye konuştu.

İsveç'te Kraliyet Hanedanı ödülünü Türk aldı

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