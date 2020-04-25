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İsveç'te testi pozitif çıkan hasta hastaneye götürülmedi

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına rağmen eve gönderilen 47 yaşındaki kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yardım istedi.

AA |
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İsveç'te testi pozitif çıkan hasta hastaneye götürülmedi

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan kalp hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken 13 gün önce rahatsızlanınca, kızı Leyla Gülüşken, hastaneyi aradı.

Eve gelen doktorun talebiyle hastaneye kaldırılan Gülüşken, koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen eve gönderildi.

Birçok başvuruya rağmen tedavi altına alınmayan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan hasta adamın kızı, son çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

Leyla gülüşken bu kapsamda paylaşımlar yapmaya başladı

İsveç'te testi pozitif çıkan hasta hastaneye götürülmedi

"SADECE AĞRI KESİCİ VERDİLER"

Gülüşken, babasınınkorona teşhisine rağmen eve gönderildiğini, hastaneden virüse karşı hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini dile getirerek ''Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Sadece ağrı kesici verdiler ve iyi beslenmesi gerektiğini söylediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Karantina altında olduğumuz için evde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz var.'' ifadelerini kullandı.

"ARADIĞIMIZ İÇİN BİZE ÇIKIŞTILAR"

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'te testi pozitif çıkan hasta hastaneye götürülmedi

TÜRK KURUMLARI YARDIM ETTİ

Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Türkiye'den birçok kurumdan kendilerine destek geldiğinin altını çizen Gülüşken, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği, Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

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