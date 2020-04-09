İsveç'te yaşlıları yoğun bakıma almayın talimatı

Demir mineralinin depolanmasını sağlayan ve demirin gerektiğinde vücuda salınımını yapan bir çeşit proteindir.

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Koronavirüs ve yiyecekler hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları

Koronavirüs yiyeceklerle yayılabilir mi, nasıl bir pişirme yöntemi uygulanmalı, meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı... İşte koronavirüs ve yiyecekler hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları.