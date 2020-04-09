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İsveç'te yaşlıları yoğun bakıma almayın talimatı

Hastanenin, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması için doktorlara belge gönderdiği ortaya çıktı.

AA |
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İsveç'te yaşlıları yoğun bakıma almayın talimatı

İsveç'te bir hastanenin, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.

Aftonbladet gazetesinin haberinde, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi'nin, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği belirtildi.

İSVEÇ'TE TEPKİ ÇEKEN KARAR

Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

İsveç'te yaşlıları yoğun bakıma almayın talimatı

İYİLEŞME BEKLENTİSİ YÜKSEK DEĞİLSE...

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz." ifadelerine yer verildi.

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