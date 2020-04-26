taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te yaşayan ve korona testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken ve ailesinin yurda getirilmesi için ambulans uçak talimatı verdi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden korona testi pozitif çıkan ve kalp hastası babalarının tedavisi için yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

BAKAN TALİMAT VERDİ

Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

"İSVEÇ'E GELİYORUZ"

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca,"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

İlginizi Çekebilir
Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Çorum'da merkeze bağlı Eşençay köyünde çıkan yangında bir ev yandı.
Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı
Doğubayazıt'ta sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle yurda döndü.
Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti
Aksaray’da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan bir kişi polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
31
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
96
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
110
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
148
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
23
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
14
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir