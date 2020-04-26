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İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar

Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı "Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi" açıklamasında bulundu.

AA |
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İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar

İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar

İsveç'in Malmö kentinde korona testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatı verip Emrullah Gülüşken'i Türkiye'ye getirdi.

TEK BİR DEVLET BUNU YAPABİLİRDİ

Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, yaptığı açıklamada "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, babasının uçağa bindirildiğini belirterek, kısa sürede Türkiye'de olacağı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar

İÇİM RAHAT

Gülüşken, "Şu an babamın sağlık durumundan dolayı üzgün hissediyorum ancak bir yandan da içim rahat çünkü ülkeme götürülüyor, emin ellerde. Türkiye'de daha güvende olacağını ve iyi bakılacağını biliyorum, o yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tweet attıktan sonra seslerinin duyulduğunu kaydeden Gülüşken, daha sonra Türk makamlarıyla iletişime geçtiklerini anlattı.

İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar

CUMHURBAŞKANIMIZ DURUMA EL KOYDU

Gülüşken, "İnsanlar tweetimizi gördü, sesimiz duyuldu. Sesimizi duyurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca duruma el koydu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı babam bu şekilde Türkiye'ye götürülüyor olmazdı. Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." diye konuştu.

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