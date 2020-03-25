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İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı

İsveç’ten Türkiye’ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi.

İHA | 25.03.2020 - 01:20..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor.

23 KİŞİ BUGÜN YURDA GETİRİLDİ

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından bugün akşam saatlerinde İsveç’te yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 23 kişi Bolu’ya getirildi.

İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı

ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİLER

İstanbul Havaalanı’ndan otobüslerle Bolu’ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu’na yerleştirildi.

İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, İsveç’ten gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi. Bolu’da, Yunanistan, Kolombiya, Pakistan ve İsveç’ten gelen Türk vatandaşı toplam 92 kişi bulunuyor.

İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı

İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı

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