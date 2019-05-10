İşvereninin boğazını kesen Pakistanlı Edirne'de yakalandı

2 Mayıs Perşembe günü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytin yağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık, sahibi olduğu fabrikanın yakınlarında boğazı kesilmiş bir halıya sarılı vaziyette ölü bulundu.

KATİL FABRİKA ÇALIŞANI ÇIKTI

Cinayet zanlısının yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşan özel bir ekip kuruldu. Olay yerinden alınan parmak izlerinden şüphelinin aynı fabrikada çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş olduğu tespit edildi.

BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFLARI ACİL KODUYLA GEÇİLDİ

Masan Aftaş'ın yakalanması amacıyla jandarma ve emniyet birimlerine ayrıca yurt dışına kaçma olasılığı nedeniyle sınır birliklerine ve Göç İdaresi Müdürlüklerine şüphelinin bilgileri ve fotoğrafları acil koduyla iletildi. Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar tek tek incelenerek, katil zanlısı Masan Aftaş'ın öldürdüğü fabrika sahibi Yusuf Büyükaşık'ın aracını da çalarak İstanbul'a gittiği tespit edildi.

İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE GEÇTİ

İstihbarat ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucunda şüphelinin İstanbul'a bağlı Arnavutköy ilçesinde bulunan tanıdıklarının yanında olduğu tespit edildi. Aftaş'ın yakalanması için İstanbul'a giden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının Edirne'ye kaçtığını tespit etti.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Edirne'ye hareket eden ekiplerin başarılı çalışması sonucu Aftaş, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu Masan Aftaş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi.