Tek biletle İsviçre, Fransa ve Almanya'yı buluşturan havalimanı

Bir sonraki seyahatini hangi Avrupa ülkesine düşünüyorsun? Fransa mı? İsviçre mi? Almanya mı? Sana iddialı bir bilet aldıracağım; bir taşla üç kuş vuracaksın. Yani gerçekten de adı gibi tam bir “Euro-Airport” deneyimi yaşayacaksın. Aslına bakarsan üç farklı ülkeye kapı açan namına nazaran oldukça tenha ve küçük bir havalimanı. Schengen’ini cebe atan Euroairport'a koşuyor. Bakalım bu havalimanında yolculuk nasıl işliyor...

BİR UÇAKLA ÜÇ ÜLKEYE GİTMEK RÜYA DEĞİL

Euroairport’tan İsviçre’nin Basel, Fransa’nın Mulhouse ve Almanya’nın Freiburg şehrine geçebiliyorsun. Bunun haricinde trenle Fransa’nın küçük masal şehri Strasbourg’a, İsviçre’nin herhangi bir şehrine, Freiburg’dan Almanya’nın içlerine doğru gidebilirsin. Almanya'nın pasaport kontrolü yok. Bir araba kiralaman işini görür.

İnsan bu havalimanından bir tane de Edirne’de olsun istiyor. Bol bol böyle havalimanları lazım gezginlere.

FRANSA SINIRINDA AMA HAVALİMANI İSVİÇRE'NİN

Havalimanı tamamen Fransa sınırlarında olsa da, dışarıya açılan 3 kapı, 3 ayrı ülkeye açılıyor. 1946'da iki aylık inşaattan sonra geçici havalimanı açıldı. 1949 Bern'de Fransız-İsviçre antlaşması yapıldı.

Yerleşim olarak Fransa sınırları içinde yer almasına rağmen havalimanı aslında İsviçre'ye ait. Havalimanından alınan vergiler Fransa ve İsviçre arasında paylaşılıyor.

ESKİDEN BU HAVALİMANINDAN SORUNSUZ ÇIKMAK MARİFETTİ

İsviçre Shengen’e dâhil olmadan önce havaalanında çok büyük sıkıntılar oluyordu. Yolcuların mağduriyeti diz boyuydu. Aktarmalı uçuşlar birçok yolcuya maddi kayıp yaşattı. Fakat bugün değişen şartlar ve yapılan anlaşmalarla tek bir biletle gideceğin Euroairport’tan 3 ayrı ülkeye giriş yapılabiliyor. Havaalimanı, Basel'e 6 km., Mulhouse'a 22 km. ve Freiburg'a 70 km. uzaklıkta.

Burayı kullanan havayollarının arasında ucuz havayolları da var. Dolayısıyla çok avantajlı fiyatlara aktarma yapabilirsin. Trenle Fransa’nın küçük masal şehri Strasbourg’a, İsviçre’nin herhangi bir şehrine, Freiburg’dan Almanya’nın içlerine doğru gidebilirsin.

EUROAIRPORT'TAKİ İLGİNÇLİKLER

Havalimanındaki her şey o kadar ‘ortak’ ki, bir bar bile farklı çıkışlara bakabiliyor. Hatta bu barın iki ayrı çıkışından aldığın ürünler iki farklı kurdan satılıyor. Sosyal medyada chek- in yapmakta zorlanacağın bir havalimanı olduğu kesin. Kendini aynı anda 3 ülkede gösterirsin ki bu yalan değil.

İSVİÇRE'NİN PARASI ÖTÜYOR

İsviçre Schengen Bölgesi’nde olmasına rağmen AB üyesi değil. Bu yüzden de euro değil, İsviçre Frangı geçiyor ve maalesef pek çok mağazada esneklik sağlamıyorlar bu konuda. Euro kabul etmiyorlar, illa ki İsviçre Frangı olacak.

ROTA OLUŞTURULDU

Basel- Cenevre arası 3 saat

Basel- Strasbourg arası 1,5 saat

Basel- Freiburg arası 1,5 saat

Basel- Zürih arası 1 saat

Basel- Bern arası 1 saat

BASEL ŞEHRİNDE NELER VAR

Basel İsviçre’ye bağlı. Almanya-Fransa-İsviçre’nin buluşma noktasında küçük bir şehir. Bugün, ilaç endüstrisi için ciddiye alınan küresel bir merkez. Basel'in Fransız, Alman ve İsviçre sınırlarının birleşme noktasındaki konumu, çok kültürlü yapısına katkıda bulunuyor. İsviçre ayrıca Michelin yıldızlı restoranların da başkenti gibi. Birbirinden farklı konseptleriyle kendine kaliteli bir akşam yemeği ısmarla.

Orta Çağ'dan kalma Eski Şehir bölgesi var mesela; Avrupa'da en iyi korunan yerlerden biri. Ren Nehri'nin batı tarafındaki Basel Eski Şehri'nde, parke taşlı sokakları, asırlık binaları gibi gerçekten güzel bölgeler var. Eski şehirden geçerken hala ibadet yeri olarak kullanılan tarihi Basler Münster Basel Katedrali'ni gör.

Bu şehir sana adım attığın her sokakta bir sürpriz yapacak. Daha fazla spoyler vermeyeyim, keşfetmeye bak!





