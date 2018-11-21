taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3062
Euro
6.0446
Altın
1227.29
Borsa
92707.95
Gram Altın
209.115

İsviçre gündemi: İnekler boynuzlu mu olsun boynuzsuz mu

İsviçre'de halk ineklerin boynuzlu mu yoksa boynuzsuz mu olmasına karar vermek için pazar günü referanduma gidiyor.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 20:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsviçre gündemi: İnekler boynuzlu mu olsun boynuzsuz mu

İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, yıllardır verdiği mücadele ile olayın referanduma taşınmasını sağladı. Çiftçi Capaul, boynuzlu hayvanların rahat hareket etmeleri için daha geniş alanlara ihtiyacı olduğunu, bunun için de daha fazla yardım fonu gerektiğini düşünüyor.

"BOYNUZLARI KESİLDİĞİNDE ÜZGÜN GÖRÜNÜYORLAR"

Capaul, yaşam alanlarının genişletilmesinin aynı zamanda hayvanların boynuzlarının kesilmesini de önleyeceğini savunuyor:

"Onları göründükleri gibi rahat bırakmalıyız. Boynuzları da nasılsa öyle kalmalı. Onlara baktığınızda başları hep gurur duyar gibi yukarıda. Ama boynuzları kestiğinizde üzgün görünüyorlar."

İsviçre'nin ulusal sembolü olarak görülen ve turistlerinde ilgi odağı olan ineklerin üçte biri ya boynuzları kesilmiş vaziyette ya da genetik olarak kesik doğmuş ineklerden oluşuyor.

İneklerin boynuzlarıyla daha iyi iletişim kurduklarını düşünen İsviçreli çiftçi, boynuzların hayvanların beden sıcaklıklarını düzenlemeye de yardımcı olduğuna inanıyor ve bunun için devletin çiftçilere yıllık yaklaşık 200 dolar sübvansiyon desteğinde bulunmasını talep ediyor.

Capaul, siyasiler nezdinden yaptığı girişimler sonuç vermeyince 100 bin imza toplamı ve olayın sandığa taşınmasını başarmıştı.

İsviçre gündemi: İnekler boynuzlu mu olsun boynuzsuz mu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

138
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

282
'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

445
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

100
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

153
Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

71
Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir