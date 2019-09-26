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İsviçre, sağlık sorunları nedeniyle 5G'yi protesto etti

İsviçre'de binlerce kişi, 5G'nin ülke genelinde ciddi sağlık sorunları yaratacağı endişesiyle, protesto gösterileri düzenledi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 09:37..
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5G teknolojisi için birçok ülkede altyapı çalışmaları devam ederken, yüksek hızlı internet ve neredeyse sıfır gecikme süresi sunan bu teknoloji, bazı sağlık endişelerini de beraberinde getiriyor. Birçok eleştirmen, 5G teknolojisinin yaydığı radyasyon seviyesinin, insanlara ve çevreye karşı oldukça büyük tehdit oluşturduğunu ve bu radyasyon miktarının, bir önceki teknolojilere göre oldukça fazla olduğunu savunuyor.

5G teknolojisinin ülke genelinde yaygınlaşması, İsviçre halkının endişeye kapılmasına neden oldu. Bern'de toplanan binlerce kişi, 5G teknolojisinin getireceği sağlık sorunları nedeniyle, İsviçre parlamentosu binasının önünde protesto yürüyüşleri düzenledi.

isviçre

İsviçre halkı, kapsamlı bir risk değerlendirme raporu hazırlanana kadar, ülkedeki 5G teknolojisinin askıya alınmasını istiyor. İsviçre Doktorlar Federasyonu ise, 5G teknolojisine karşı temkinli davranılması gerektiğini belirtiyor.

Federal İletişim Kurulu ise 5G teknolojisinin güvenli olduğuna dair sözlerini yineledi ve bu teknolojinin hernangi bir sağlık riskine neden olmayacağını belirtti.

BELÇİKA ÇEVRE BAKANI: HALKIMIZ KOBAY DEĞİL

Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacaklarını söyledi. Fremault, “Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız.” açıklamasını yapmıştı.

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İsviçre, sağlık sorunları nedeniyle 5G'yi protesto etti

İsviçre, sağlık sorunları nedeniyle 5G'yi protesto etti

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