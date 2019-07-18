İsviçre'de 6 TL'ye satılan köy evleri

İsviçre’nin güneyindeki Monti Sciaga adlı dağ köyündeki eski taş evler, yeniden canlandırılması için 1 İsviçre Frangı gibi sembolik bir fiyata satışa sunuldu.

Ticino kantonundaki köyde tamamen ya da kısmen yıkılmış olan evleri kapsadığı belirtilirken, belediyenin verdiği bilgiye göre tüm evlerin su şebekesine bağlı olduğu kaydedildi.

DAĞ EVLERİNDE ULAŞIM KOLAYLIĞI VAR

Ayrıca satışa sunulan dağ evlerinin Maggiore Gölü’nün çok yakınında yer aldıkları, köyün İtalyan sınırına çok yakın olduğu ve bu nedenle Milano’ya ve Como Gölü’ne hızlı bir şekilde ulaşılabileceği ifade edildi.

TEK ŞART RESTORE ETMEK

Evleri bu fiyattan satın almak isteyenlere, yapıları restore etme şartı koşuluyor. Yerli yönetim, buraya taşınacak olan yeni ev sahiplerine balıkçılık, çiftçilik, inşaat ve fırıncılık alanlarında çalışma imkanı da sunacak.