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İsviçre'de PKK'lılar CHP'nin etkinliğini bastı

CHP İsviçre örgütü tarafından düzenlenen toplantıyı bölücü terör örgütü PKK yandaşları basarak, bebek katili Apo’nun posterini açtı

Haber Merkezi | 03.11.2019 - 18:58..
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İsviçre’nin Grenchen şehrinde CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK taraftarları bastı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi.

HEDEFTE CANAN KAFTANCIOĞLU VARDI

Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesine az bir süre kala, salona giren ve konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları terörist başı Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.

CHP'LİLER İLE PKK YANDAŞLARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında bekliyor.

İsviçre'de PKK'lılar CHP'nin etkinliğini bastı

POLİS EKİPLERİ SALONA GELDİ

Terör örgütü PKK'nın CHP İsviçre Birliği'nin etkinliğini 15 kişilik bir grupla basmasının ardından polis Solothurn'daki düğün salonuna geldi.

Polis PKK'lılarla yaptığı görüşme sonrası, CHP'lilerden etkinliği iptal etmesini istedi.Bunun üzerine CHP İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü polise "Bu mümkün değil. Salonu boşaltın ve bize teslim edin. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kapıda 1000 kişi ile bekliyoruz" tepkisini gösterdi.

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