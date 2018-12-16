İsviçre'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü

1 Düğünde 6 kişiyi yaralayan firari yakalandı Düğünde istediği parça çalınmadığı için ortalığı birbirine katarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi şahıs, polis tarafından bulundu.

2 Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı Emekli astsubay, tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda, kendisi de ağır yaralandı.

3 Uğurcan Çakır güven verdi Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleye geçti ve performansıyla göz doldurdu.

4 Dorukhan Toköz formanın hakkını veriyor Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu mücadeleyle takımını ateşleyen isim oldu.

5 Başkan Uysal: Esenler'e 5 yeni eser hayırlı olsun İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler'e kazandırılan 5 yeni eser için "Hayırlı olsun, bizim için aslolan gönül belediyeciliğidir." dedi.

6 Ünal Karaman: Beşiktaş 1 puanı hak etti Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, derbinin ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş 1 puanı hak etti" dedi. Şenol Güneş ise "Rakibin zaman geçirmesi normal 1 puan onlar için kazanç" dedi.