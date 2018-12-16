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İsviçre'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü

İsviçre Zürih'te, turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. 1 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

AA | 16.12.2018 - 21:10..
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Zürih kanton polisinden yapılan açıklamaya göre, kaza A3 otobanında meydana geldi. İtalya'nın kuzeyindeki Cenova'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine seyreden tur otobüsü, şoförün karlı kaplı yolda kontrolü kaybetmesi sonucu otobanın duvarlarına çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kimliği açıklanmayan bir kadın yaşamını yitirdi, 44 kişi de yaralandı. Otobüsün şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre, otobüsteki 13 yolcunun İtalya, 6'sının Rusya, diğerlerinin de İsviçre, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gana, Benin, Nijerya, Romanya, Kolombiya, İtalya ve Benin vatandaşı olduğu kaydedildi.

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