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İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi

'Notatesseraeraptor frickensis' adı verilen türün, bugünkü kuşların atası olduğu belirtildi.

AA | 13.07.2019 - 08:49..
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İsviçre'de bulunan Triasik devrinden kalma iyi korunmuş fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.

Zürih Üniversitesi'nde yapılan analiz sonucunda, 2006 yılında keşfedilen 2,5 metre uzunluğundaki fosilin, daha önce görülmemiş etobur bir yırtıcı dinozor türüne ait olduğu belirtildi.

Paleontologlar, bu hafta yayınladıkları filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, diğer dinozor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğu tespit edilen türe 'Notatesseraeraptor frickensis' adını verdi.

BUGÜNKÜ KUŞLARIN ATASI

Araştırmada yer alan Marion Zahner, yaklaşık 30 yıldır İsviçre'nin Frick Belediyesi'nde kazı çalışmaları yapıldığını ve çoğu zaman sadece plateosaurus fosilleri bulunduğunu belirtirken, keşfedilen türün bugünkü kuşların atası olduğunu bildirdi.

Yeni türün fosilinde 'neredeyse bütün halde kafatası, 2 eklemli önayak ve midenin' bulunduğu, mide bölümü üzerinde yapılan incelemeler sonucunda dinozorun son olarak 'Clevosaurus' olarak anılan küçük bir kertenkele türünü yediğinin tespit edildiği de kaydedildi.

Dinozorun model iskeleti, Frick'deki dinozor müzesinde sergileniyor.

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