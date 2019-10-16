İsviçre'deki buzul erime oranları rekor düzeye ulaştı

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış miktarı nedeniyle, küresel ısınma ortaya çıkıyor. Söz konusu sıcaklık artışından, en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Dünya üzerindeki buzulların hızla eridiğini zaten biliyorduk; ancak bilim insanlarının İsviçre'de yaptığı araştırma, ülkedeki buzul erimesinin rekor düzeye çıktığını gösteriyor.

SON 5 YILDA YÜZDE 10 AZALMA VAR

İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcaklık dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "20 İsviçre buzulunun kütle dengesi ölçümlerinin ortaya koyduğu üzere 2019'da bir kez daha, buzullarda azalma, buzul oluşumunu geride bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEYEN DÜŞÜŞ ORANI GÖZLEMLENDİ

Kalın kar tabakasının hızla kaybolduğu ve erimenin eylül başına kadar sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durum, son 12 ayda İsviçre'nin toplam buzul hacminin yaklaşık yüzde 2'sinin kaybolduğu anlamına geliyor. Son beş yılda toplam buzul kaybının yüzde 10'u aşması, bir asrı aşkın süredir dana önce hiç görülmemiş bir düşüş oranı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buzulların erimeye devam ettiğini belirten bilim insanları, 1900 yılından bu yana 500'den fazla buzulun eriyerek yok olduğunu açıkladı.

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