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İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Amasya'daki yurda yerleştirildi.

AA |
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İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

BAVULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Amasya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi.

İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

İsviçre'den 155 vatandaş tahliye edildi

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