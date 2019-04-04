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İsviçre’den Diyarbakır’a gelen PKK’lı yakalandı

PKK/KCK’nın İsviçre yapılanmasının başındaki isimlerden H.M., ortak düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.04.2019 - 14:40..
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce, terör örgütü PKK’ya yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün İsviçre’deki yapılanmalarından Biel Kürt Toplum Merkezi Eş Başkanı olarak faaliyet yürüten H.M.’nin, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye geldiği ve örgütün üst isimlerinden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsviçre’ye gideceği şekilde bilgi edinildi.

İsviçre’den Diyarbakır’a gelen PKK’lı yakalandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.M., yapılan operasyon kapsamında 31 Mart’ta Diyarbakır Havalimanı’nda gözaltına alındı. Şahsın, İsviçre’de gerçekleştirilen terör örgütüne müzahir eylemlerde, örgütün Avrupa yapılanması olarak hareket eden dernek ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile sorumlu düzeyde irtibat içeresinde almış olduğu talimatları, örgütün yurt dışında bulunan yapılanmalarına iletim sağladığı örgüt adına finans sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediği ve bahse konu etkinliklere katılanlardan bağış adı altında mali kaynak sağlayarak terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen H.M., terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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