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İsviçre gazetesi düşen uçak yerine THY fotoğrafı kullandı

İsviçreli 20minuten gazetesi, B737 MAX uçaklarıyla ilgili yaptığı haberinde, düşen Etiyopya uçağını kullanmak yerine THY uçağını kullanarak algı yaratmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:34..
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İsviçre gazetesi düşen uçak yerine THY fotoğrafı kullandı

Endonezya'nın Lion Air hava yoluna bağlı Boeing 737 uçağı, geçen ekim ayında Cakarta'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Etiyopya'da, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan aynı model yolcu uçağı, havalandıktan 6 dakika sonra yere çakıldı.

Bu beş ay içinde 300'den fazla can alan iki büyük kazanın ardından bütün dünya, Boeing 737 MAX'ler için alarm verdi.

THY de herhangi bir felaket yaşanmadan, filosunda bulunan aynı tip 12 uçağı seferden çektiğini duyurdu.

İsviçre gazetesi düşen uçak yerine THY fotoğrafı kullandı

İSVİÇRE'DEN ALGI OPERASYONU

Türk düşmanlığı ile bilinen İsviçreli 20minuten gazetesi, bugün ele aldığı B737 MAX uçakları ile ilgili haberinde THY uçağını kullanarak, algı yaratmaya çalıştı.

50 farklı hava yolunda 350'den fazla Boeing 737 MAX uçağı varken İsviçreli gazete, Türk Hava Yolları'na ait uçağı kullanmayı tercih etti.

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