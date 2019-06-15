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İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

On binlerce kadın, 'eşit işe eşit ücret' talebi başta olmak üzere kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı ülke genelinde grev başlattı.

AA | 15.06.2019 - 02:00..
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İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

Cenevre'de süren 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na denk gelen grevde, erkeklerin de destek verdiği on binlerce protestocu kadın, şehrin işlek caddelerinde saatlerce yürüdü.

Kadınlar taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsviçre'de "eşit işe eşit ücret" talebini dile getirdi.

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

"CENEVRE'DE GÖRÜLMEMİŞ GÖSTERİ"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı şehirde, toplu taşıma da yürüyüş saatinde iptal edildi.

Aktivistler, Cenevre tarihinde daha önce böylesine büyük bir gösteriye tanık olmadıklarını vurguladı.

Ülke genelinde ses getiren grev ve protestolar kadın örgütleri, kadın komiteleri, iş ve işçi sendikaları tarafından organize edildi.

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İSVİÇRE'DE ERKEKLER, YÜZDE 12 DAHA ÇOK MAAŞ ALIYOR

İsviçre'de kadın-erkek eşitliği ilk kez 14 Haziran 1981'den beri Federal Anayasa'da yer aldı. Buna rağmen resmi istatistiklere göre ülkede erkekler aynı iş dalındaki kadınlardan yüzde 12 daha fazla kazanıyor. Kadın kuruluşları ise bu oranın yüzde 20 olduğunda ısrarcı.

2016'daki verilere göre, ülkedeki resmi kurumlarda standartlaştırılmış ortalama brüt aylık ücret kadınlar için 6 bin 11 İsviçre frangı iken (6 bin 51 dolar) erkekler için 6 bin 830 frank.

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

KADINLAR, 28 YIL SONRA YENİDEN SOKAĞA İNDİ

Ülke çapında greve çıkan kadınlar, eşit ücret talebinin yanı sıra iş ve aile hayatında dengenin sağlanması, emeklilik koşullarının iyileştirilmesi ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini de dile getirdi.

İsviçre'de 1991'de de yüz binlerce kadın gösteri düzenlemişti.

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