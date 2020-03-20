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İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum cihazı vanaları, İtalya'daki hastalara umut oluyor.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 17:42..
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Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, bazı tıbbi cihazlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Brescia'daki bir hastanede, solonum cihazının hastaya bağlanmasını sağlayan vanalar tükendi. Bunun üzerine yetkililer, 3 boyutlu baskı firması Isinnova ile iletişime geçti ve şirket hastaneye davet edildi.

Isinnova yetkilileri, solunum vanasının bir örneğini alıp ölçüler ve bir CAD programı kullanarak bilgisayar ortamında yeniden tasarladılar.

solunum

VANALAR 3 BOYUTLU YAZICI İLE YENİDEN BASILDI

Aradan ikin gün geçtikten sonra şirket, 95 adet solunum vanası basarak hastaneye teslim etti.

Isinnova teknik mühendisi Alessandro Romaioli, ''Hastaneye gittiğimizde solum cihazlarını ve maskelerini gördük. Ancak bunların bağlantısını sağlayan vanaların olmadığı görülüyordu. Bu da hastaların nefes almada zorlanmasına neden oluyordu. Hastane yetkilileri, bizden mümkün olan en kısa sürede çok sayıda vana basmamızı istedi.'' ifadelerini kullandı.

Şirketin CEO'su ve mühendis Christian Fracassi, daha önce bu tip baskı hizmetlerine alışık olduklarını, ancak ilk defa bu kadar hızlı bir sürede baskı yaptıklarını açıkladı.

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Şirket yetkilileri, isteyen herkese bu solunum vanalarından üretmeyeceklerini açıkladı. Mühendis Romaioli, ''Piyasada farklı tipte solunum cihazları var. Bu nedenle kullanılan vanalar da birbirinden farklı. O yüzden ürettiğimiz tek tip vanaları isteyen herkese veremiyoruz. Çünkü doğru solunum cihazında doğru vanayı kullanmazsanız, hastanın nefes alması zorlaşabilir.'' dedi.

Instagram: @eshteknoloji

İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyorİtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

İtalya, 3 boyutlu yazıcı ile basılan solunum vanalarını kullanıyor

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