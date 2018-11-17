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İtalya açıklarında göçmen trajedisi: 1 ölü 9 kayıp

Ülkenin batısındaki Sardunya Adası'na tekneyle ulaşmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenden 1'i ölü bulunurken, 9 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

AA | 17.11.2018 - 06:50..
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italya göçmen

İtalya haber ajansı Ansa'nın Sardunya Adası'ndaki Sant Antioco Liman Müdürlüğü yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, Sahil Güvenlik ekiplerinin bir teknede 3 düzensiz göçmen bulduğu ve denizden de 1 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi.

TEKNE BOZULUNCA DENİZE ATLADILAR

Kurtarılan 3 düzensiz göçmenin verdikleri ifadelerde, yola 13 kişi çıktıklarını ve teknenin bozulmasının ardından bazılarının denize atladığını söyledikleri kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin Cezayirli oldukları bildirildi.

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