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İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci General Halife Hafter ile Roma'da bir araya geldi.

AA | 09.01.2020 - 02:29..
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İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

Türkiye, Libya ile kıta sahanlığının güvenliğini garantiye almak için ülkedeki iç karşıklığın giderilmesi amacıyla ve resmi Libya Ulusal Mutabakat hükümetinin çağrısıyla, askeri yardım gönderme kararı almıştı.

Türkiye'nin bu kararı, Avrupa, İsrail ve bazı Arap ülkelerini rahatsız etti.

İTALYA BAŞBAKANI, DARBECİ HAFTERİ ROMA'DA AĞIRLADI

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, darbeci Hafter'in öğleden sonra Roma'ya gelerek başbakanlık sarayı Chigi'de Conte ile görüştüğü bildirildi.

Haberlerde, Conte ile Hafter'in görüşmesinin birkaç saat sürdüğü belirtildi ancak içeriğe dair İtalyan başbakanlığından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

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