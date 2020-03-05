İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak

Çin'den yayılan koronavirüs, İtalya'da 107 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 2 bin 700'ü aştı.

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli, ülkesinin içinden geçtiği olağanüstü durumun ekonomilerine etkisini hafifletmek için Avrupa Birliği (AB) bütçe kurallarının askıya alınmasını isteyebileceklerini bildirdi.

AB'DEN 3,6 MİLYAR EUROLUK ESNEKLİK TALEBİ

Castelli, İtalyan Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, bir süredir gündemde olan "hükümetin Brüksel'den 3,6 milyar euroluk esneklik talep edeceği" söylemlerine ilişkin, bu miktarı olabildiğince yüksek tutmak gerektiğine inandığını kaydetti.

Castelli, hükümetin, virüsün ekonomide yarattığı etkiyi hafifletmek için harcamayı planladığı para miktarını daha önce açıklanan 3,6 milyar eurodan 5 milyar euroya kadar çıkarmayı değerlendirdiğini de bildirdi.

İTALYAN EKONOMİSİ, ŞOK TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

"Avrupa'nın ciddi ekonomik zararlara yol açma riskleri olan bir

salgınla mücadele etmek için anlaşması gerekiyor ve bu konuda İtalya ön cephede yer alıyor" ifadesini kullanan Castelli, düşünülen seçenekler arasında istikrar paktının geçici olarak askıya alınmasının olduğunu da kaydetti.

Başbakan Giuseppe Conte, dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisine" ihtiyacı olduğunu belirterek, "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB'den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." ifadelerini kullanmıştı.