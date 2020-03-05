taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1019
Euro
6.8352
Altın
1658.21
Borsa
112584.37
Gram Altın
324.494
Bitcoin
55380.12

İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalyan hükümeti, virüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için AB'nin kapısını çalacak.

AA | 05.03.2020 - 17:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'den yayılan koronavirüs, İtalya'da 107 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 2 bin 700'ü aştı.

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli, ülkesinin içinden geçtiği olağanüstü durumun ekonomilerine etkisini hafifletmek için Avrupa Birliği (AB) bütçe kurallarının askıya alınmasını isteyebileceklerini bildirdi.

AB'DEN 3,6 MİLYAR EUROLUK ESNEKLİK TALEBİ

Castelli, İtalyan Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, bir süredir gündemde olan "hükümetin Brüksel'den 3,6 milyar euroluk esneklik talep edeceği" söylemlerine ilişkin, bu miktarı olabildiğince yüksek tutmak gerektiğine inandığını kaydetti.

İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak

Castelli, hükümetin, virüsün ekonomide yarattığı etkiyi hafifletmek için harcamayı planladığı para miktarını daha önce açıklanan 3,6 milyar eurodan 5 milyar euroya kadar çıkarmayı değerlendirdiğini de bildirdi.

İTALYAN EKONOMİSİ, ŞOK TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

"Avrupa'nın ciddi ekonomik zararlara yol açma riskleri olan bir
salgınla mücadele etmek için anlaşması gerekiyor ve bu konuda İtalya ön cephede yer alıyor" ifadesini kullanan Castelli, düşünülen seçenekler arasında istikrar paktının geçici olarak askıya alınmasının olduğunu da kaydetti.

İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak

Başbakan Giuseppe Conte, dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisine" ihtiyacı olduğunu belirterek, "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB'den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya, bütçede esneklik için AB'ye başvuracak

İlginizi Çekebilir
Yunan sınırındaki mülteciler Avrupa’yı strese soktu
İsviçre’de yayınlanan Blick gazetesi, Avrupa’yı saran mülteci korkusundan bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapıları açma kararının tüm kıtada büyük endişeye neden olduğunu söyledi.
AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık
Göçmenlere yönelik güç kullanan Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nden destek açıklaması geldi.
Kerkük'te korona nedeniyle hutbelerin süresi kısaltıldı
Irak'a sıçrayan koronavirüse karşı, ülkede yeni tedbirler alınıyor.
Rusya'da alkollü sürücü yayaları ezdi
Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
451
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
312
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
570
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
554
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
566
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
614
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
440
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir