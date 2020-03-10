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İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların bütün ülkeye yayılacağını duyurdu.

AA | 10.03.2020 - 09:08..
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İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp bütün dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs, Çin'den sonra en fazla canı İtalya'da aldı.

İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

İTALYA'NIN TAMAMI KIRMIZI BÖLGE

Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge." dedi.

Conte, bu yöndeki kararnamenin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI

İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Okullar en az 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.

İtalya, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan etti

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