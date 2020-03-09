İtalya cezaevlerinde korona isyanı: 6 ölü

İtalya'nın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor.

Virüs nedeniyle 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişinin de enfekte olduğu ülkede, cezaevlerinde alınmak istenen önlemler isyana neden oldu.

Önlemler kapsamında getirilen bazı kısıtlamalar nedeniyle, dün İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde başlayan isyanın, bugün de sürdüğü belirtildi.

İtalya'da hepishane isyanı VİDEO

6 KİŞİ ÖLDÜ

İtalyan radyo televizyonu Rai 3’teki Agora programına katılan Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3’ü Modena’daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu." dedi.

TÜM ÜLKEDEKİ CEZAEVLERİNE YAYILDI

Basentini, her şeyin Salerno kentindeki cezaevinde başladığını belirterek, "Sonrasında bütün ülke geneline yayıldı. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkumların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Rainews24’ün haberinde, Modena Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü olaylara ilişkin soruşturma açtığı, 3 mahkumun ölümünün araştırıldığı ifade edilirken, polise göre bazı ölümlerin aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceği de kaydedildi.