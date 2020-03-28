İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki siyaset arenasından Avrupa Birliği'ne en sert tepki, İtalya'nın eski başbakanı ve aşırı sağcı Matteo Salvini'den geldi.

"YILANLAR VE ÇAKALLAR MAĞARASI"

Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birliği İtalya'da yaşanan ölümlere kayıtsız almak suçladı ve, "AB’den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB’yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.