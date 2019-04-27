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İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilmesini unutmuş gibi, "Türkleri AB'ye ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

AA | 27.04.2019 - 03:56..
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İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Salvini, Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Bu konuda tutumunun her zaman açık olduğunu kaydeden Salvini, “Bazı medya halen güya tutumum için aldığım rubleleri arıyor. Oysa bunu tamamen ücretsiz yapıyorum, çünkü Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hiçbir işe yaramıyor, hatta İtalya ekonomisine ve Avrupa kıtasındaki sorunların çözümüne zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

"TÜRKLERİ AB'YE GİRMEYE İKNA ETMEK BOŞUNA"

Türkiye'nin üyelik sürecinde, yıllardır Avrupa Birliği tarafından oyalandığını unuturcasına konuşan Salvini, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermek yerine doğrusunu söylemek gerekirse Rusya’nın Avrupa topluluğuna girmesini tercih ederim. Rusya tarihimize, kültürümüze, ekonomimize, geleneklerimize Türkiye’den çok daha yakın. Türkleri AB’ye girmeye ikna etmek için onlarca yıldır milyarlarca euro harcıyoruz, oysa Türkiye’nin Avrupa ile ortak hiçbir yanı yok”

Salvini, Rusya’ya yaptırımların iptal edilmesinin en koyu destekçilerinden biri.

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

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