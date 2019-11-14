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İtalya iklim krizi dersini zorunlu hale getiriyor

İtalya Eğitim Bakanı, 2020'den itibaren okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersinin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Bunu ilk yapan ülke İtalya olacak.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 09:43..
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Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, ilkokuldan liseye kadar verilecek "yurttaşlık eğitimi" derslerinde küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji gibi başlıklara odaklanılacağını söyledi.

YENİ BİR EĞİTİM MODELİ

Fioramonti, bu dersin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturulan yeni bir eğitim modeline dahil olduğunu belirtti.

İtalya iklim krizi dersini zorunlu hale getiriyor

İLK DERS 2020 EYLÜL'DE

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Fioramonti'nin açıklamasına göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yeni eğitim modeli için bir uzmanlar kurulu oluşturuldu. Ocak ayından itibaren öğretmenlere, formasyon eğitimi verilmeye başlanacak. Eylül 2020'de başlayacak gelecek öğretim yılında da öğrenciler, iklim krizi odaklı ilk derslerini almaya başlayacak.

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