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İtalya karantinayı uzatabilir

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, "Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum" dedi.

AA | 18.03.2020 - 17:51..
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Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke İtalya...

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuştu.

Ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler ve tüm spor müsabakaları 3 Nisan’a kadar askıya alınmıştı.

KARANTİNA UZAYABİLİR

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceğini belirtti.

İtalya karantinayı uzatabilir

Koronavirüs nedeniyle dünyada Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da ise 2 bin 503 ölüm ve 31 bin 506 vaka ile başı çeken İtalya’da, geçen haftadan bu yana uygulamada olan karantinanın uzayabileceği sinyali geldi.

KARAR, İLERLEYEN GÜNLERDE GELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, RAI 3'teki Agora programına katılarak, "Önümüze gelen sayılara ve duruma göre bir değerlendirmede bulunacağız. Bu uygulamayla İtalya'nın virüsten etkilenmeyen küçük bir bölümünü de korumuş oluyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum. İlerleyen günlerde bir karar vereceğiz." dedi.

İtalya karantinayı uzatabilir

14 GÜNLÜK KARANTİNA VURGUSU

Bakan De Micheli, yurt dışından ülkeye dönmelerini sağladıkları vatandaşlarının da, 14 gün karantinada kalma süresine sorumlu şekilde davranarak uyma çağrısında bulundu.

VİRÜS, 23-25 MART'TA ZİRVE YAPABİLİR

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberinde de Cenova Üniversitesinden farklı alandan uzmanların katılımıyla yapılan bir çalışmayla virüsün yayılmasının 23 ile 25 Mart arasında zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

İtalya karantinayı uzatabilir

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