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İtalya korona hastalarını Almanya'ya gönderiyor

Almanya, İtalya'nın talebi üzerine Almanya'ya tedavi edilmek üzere hasta taşımaya başladı.

İHA | 28.03.2020 - 17:13..
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Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, enfekte olan hastalara müdahalede yetersiz kalıyor.

9 bin 134 yaşamını yitirdiği ülkede, 66 bin 414 koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor.

Yoğun bakım ünitelerinde yeterli yatak ve solunum cihazı olmadığından, birçok hastanın doktorlar tarafından muayene bile edilemeden ölmesi üzerine İtalya Almanya’dan yoğun bakımlık hastaların tedavisi için yardım talebinde bulunmuştu.

İtalya korona hastalarını Almanya'ya gönderiyor

ALMAN HAVA KUVVETLERİ HASTA TAŞIMAYA BAŞLADI

Talebe karşılık Almanya tarafından ilk hasta taşıma seferi başlatıldı.

Bu kapsamda, Alman Hava Kuvvetleri, İtalya'nın Bergamo kentinden korona virüsü hastalarını alarak tedavisi yapılmak üzere Almanya'ya getirdi.

Airbus 310 August Euler ambulans uçağıyla Köln-Wahn askeri havaalanına inişini gerçekleştiren uçaktaki hastalar Bochum ve Bonn'daki hastanelere nakledildi.

İtalya korona hastalarını Almanya'ya gönderiyor

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