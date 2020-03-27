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İtalya, koronavirüs nedeniyle çoğu fabrikayı kapattı

İtalya'daki şirketlerin yüzde 70'inin kapalı kalmasının, ülkeye 60 ila 100 milyar euro zararı olacağı öngörülüyor.

AA & Ensonhaber | 27.03.2020 - 10:33..
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Avrupa kıtasında koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ülkedeki çoğu fabrikaları kapatma kararı aldı.

Ülke genelinde iki haftadan uzun süren karantina devam ederken İtalyan hükümeti, zorunlu olmayan ticari faaliyetlerin kapatılmasına karar verdi.

100 MİLYAR EUROLUK ZARAR

İtalyan Sanayi Genel Konfederasyonu Confindustria, ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin kapalı kalmasının, ülkeye 60 ila 100 milyar euro zararı olacağını tahmin ediyor.

İtalya, koronavirüs nedeniyle çoğu fabrikayı kapattı

SAVAŞ EKONOMİSİ

Confindustria Başkanı Vincenzo Boccia, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Savaş ekonomisine giriyoruz.” dedi.

SÜRE UZAYABİLİR

Başbakan Giuseppe Conte hükümetinin çoğu fabrikayı kapama kararı, bir haftalık süreyi kapsıyor olsa da bu uygulamanın, salgın önlemleri kapsamında uzatılabileceği konuşuluyor.

İTALYA'DA SON DURUM

80 bin 539 koronavirüs vakası görülen İtalya'da, 8 bin 165 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya, koronavirüs nedeniyle çoğu fabrikayı kapattı

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