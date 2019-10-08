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İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, popüler yayın platformu Netflix hakkında, vergi kaçakçılığı soruşturması başlattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 14:46..
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ABD merkezli popüler yayın platformu Netflix, İtalya savcıları tarafından hedef alındı. Savcılar, ülkede yaklaşık 1.4 milyon abonesi bulunan Netflix'in, İtalya'da fiziksel olarak bir varlığının bulunmadığını, ancak buna rağmen şirketin vergi ödemesi gerektiğini belirtiyor.

netflix

SUNUCULAR VE KABLOLAR FİZİKSEL VARLIĞA KANIT

İtalyan savcılar, ülkedeki kullanıcılara hizmet vermek için Netflix'in kullandığı fiber optik kabloların ve sunucuların fiziksel varlığa sahip olduğunu belirterek, şirketin vergi ödemesi gerektiği konusunda karar kıldı.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Netflix'in, Avrupa'daki genel merkezi ise Amsterdam'da yer alıyor. Berlin, Londra, Madrid ve Paris'te de ofisleri bulunan yayın platformunun, İtalya'da ise herhangi bir varlığı bulunmuyor.

netflix

NETFLIX AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu vergi soruşturmasının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Netflix, şu ifadeleri kullandı:

''Netflix, İtalya'daki vergi makamlarıyla yakın ilişkiler kuruyor. Biz şimdiye kadar diğer ülkelerde de olduğu gibi İtalya'da da gereken vergileri ödüyoruz. Netflix ayrıca, platformda yer alan İtalyan dizi ve filmlerine milyonlarca euro yatırım yaparak ülkeye katkı sağlıyor.''

netflix

Netflix, İtalya'da soruşturma altında kalan tek ABD'li şirket değil. Apple, Amazon ve Facebook gibi dev şirketler, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalarak milyonlarca euro para cezası ödemek zorunda kaldı. Ancak birçok şirketin İtalya'da fiziksel olarak bir varlığı bulunmasına rağmen Netflix'in, ülkede herhangi bir ofisi bulunmuyor.

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İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattıİtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

İtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattıİtalya, Netflix hakkında vergi soruşturması başlattı

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