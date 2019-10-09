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İtalya, tasarruf için milletvekili sayısını düşürdü

İtalya'da parlamenter sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaltılmasını öngören yasa, parlamentoda kabul edildi.

AA | 09.10.2019 - 06:02..
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Yasayla, Temsilciler Meclisi'ndeki 630 milletvekili 400'e, Senato'daki 315 senatör de 200'e indirilecek.

Anayasa maddesi değişikliği gerektirdiği için yeni yasanın parlamentonun her iki kanadında da iki kez oylamaya sunulması gerekiyordu.

Şubat, Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenen oylamaların ardından bugün nihai oylama Temsilciler Meclisi'nde yapıldı.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nden yasaya 553 lehte, 14 aleyhte, 2 çekimser oy çıktı. Yasanın kabulü için en az 316 lehte oy gerekiyordu.

Yeni yasanın 2023'te yapılması planlanan bir sonraki seçimlerle birlikte uygulama geçirilmesi öngörülüyor.

İtalya, tasarruf için milletvekili sayısını düşürdü

10 YILDA 1 MİLYAR EURO TASARRUF

Parlamenter sayısının azaltılmasını öngören yasa, geçen ay kurulan yeni koalisyon hükümetine dahil olan 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti'nin yanı sıra bazı muhalefet partilerinden de destek aldı.

Bu yasa, 5 Yıldız Hareketi tarafından Demokratik Parti ile koalisyon hükümeti kurmak için öne sürülen şartlar arasındaydı.

5 Yıldız Hareketi, parlamenter sayısının azaltılmasıyla 10 yıl içinde 1 milyar Euro tasarruf edileceğini belirtiyor.

Hareketin üyeleri yasanın kabul edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi önünde, "345 daha az parlamenter, vatandaşlara 1 milyar" yazılı bir pankartla kutlama yaptı.

İtalya, tasarruf için milletvekili sayısını düşürdü

"ETMSİL ORANI DÜŞECEK" TEPKİLERİ VAR

Bu yasa değişikliğine karşı çıkanlar ise, parlamenter sayısını azaltmanın temsil oranını düşüreceğini ve demokrasiye zarar vereceğini savunuyor.

İtalya'da halen her 64 bin vatandaş başına bir seçilmiş parlamenter düşerken yeni düzenlemeyle her 101 bin kişiye bir parlamenter düşecek. İtalyan basını, bu oranla İtalya'nın Avrupa'da en düşük temsil oranına sahip dördüncü ülke haline geleceğini yazdı.

İtalya'da anayasa değişikliği gerektiren yasalar referanduma sunulabiliyor. Parlamenter sayısını azaltmak da anayasanın 56 ve 57. maddelerinde değişiklik gerektireceği için yasanın referanduma sunulması söz konusu olabilir.

Yasanın referanduma sunulması için parlamentonun iki kanadından birinin üyelerinin 5'te 1'inin talep etmesi ya da 500 bin seçmenin imza vermesi gerekiyor.

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