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İtalya tedbirleri gevşetiyor

İtalya'da Başbakan Conte, ülkede uygulanan koronavirüs karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı.

AA |
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İtalya tedbirleri gevşetiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle  26 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği, 200 bine yakın insanın da enfekte olduğu İtalya'da karantina tedbirlerinde kademeli olarak gevşetme kararı alındı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, sıkı karantina tedbirlerinin kademeli gevşetilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR"

Conte, "İkinci aşama başlıyor. Şimdi virüsle birlikte yaşayacağımız döneme giriyoruz. Tüm İtalyanlar'dan güçlü, cesaretli ve sorumlu olmalarını bekliyorum. Bu aşamada, her birimizin sorumlu davranışı temel olacak. Asla birbirimize yaklaşmamalıyız. Aramızdaki güvenlik mesafesi en az 1 metre olmalı. Kimin 37,5 derece ateşi varsa evde kalmalı ve eve doktor çağırmalı." ifadelerini kullandı.

İtalya tedbirleri gevşetiyor

"İTALYA'YI SEVİYORNIZMESAFENİZİ KORUYUN"

Eğer bu hususlara dikkat edilmezse salgına ilişkin vaka eğrisinin tekrar yükseleceğini dile getiren Conte, "Eğer bunlara uymazsak, ölümler yeniden yükselecek ve ekonomimiz için geri dönüşü olmayan zararlar meydana gelecektir. İtalya’yı seviyorsanız, mesafenizi koruyun." diye konuştu.

İkinci Aşamanın 4 Mayıs’ta başlayacağını teyit eden Conte, "Ülkemizin yeniden harekete geçişinin temellerini atmalıyız." dedi.

İtalya tedbirleri gevşetiyor

MASKEDEN KDV ALINMAYACAK

Conte, maske fiyatlarının düşürüleceğini, maskeden KDV alınmayacağını da bildirdi.

Bu aşamada, aile ziyaretlerine, kamuya açık parklar için sınırlı erişime müsaade edileceğini, cenaze törenlerinin de 15 kişiyi aşmamak ve sosyal mesafelere uymak koşuluyla yapılabileceğini söyledi.

Conte, şu aşamada herkes için tam bir özgürlük olmayacağını, bölgeler arasında zorunlu ve geçerli bir neden olmadıkça seyahatlere izin verilmemeye devam edileceğini ifade etti. Conte, bir süre daha dışarıya izin belgesiyle çıkılacağını kaydetti.

İtalya tedbirleri gevşetiyor

KADEMELİ NORMALE DÖNÜŞ TAKVİMİ

Başbakan Conte, 4 Mayıs’tan itibaren tedbirleri gevşetmeye başlayacaklarını belirtirken, buna göre, inşaat imalat ve toptan ticaret sektörlerinin 4 Mayıs’tan, müze, sergi ve kütüphanelerin 18 Mayıs’tan, restoran, bar, kafe ve kuaförlerin 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

OKULLAR KAPALI KALACAK

Conte, virüsün bulaşma riski dolayısıyla okulların kapalı kalacağını ve eylül ayında yeniden açılacağını belirterek, "Bu evrede, okulları yeniden açarsak, bulaşma riski çok yüksek olabilir." dedi.

Futbol liglerinin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, Giuseppe Conte, bu konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ile uzmanların çalışmasının sürdüğünü ancak 18 Mayıs’tan itibaren grup halindeki spor aktivitelerinin başlayabileceği yanıtını verdi.

Üçüncü Aşama'ya ne zaman geçileceğine ilişkin soruya Başbakan, "Yayılmanın sıfırlanması için bir terapi veya aşı beklemeliyiz. Bu nedenle bilimsel evrimi tahmin etmek zor. Bunu şimdi söylemek zor. Şu anda, karantina tedbirlerini kademeli olarak gevşetmeyi programlamalıyız.” cevabını verdi.

İtalya tedbirleri gevşetiyor

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