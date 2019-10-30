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İtalya: Türkiye Avrupa'yı tehlikeye sokuyor

Türkiye, Suriye'de YPG'li teröristlerden temizlenen yerlere misafir ettiği Suriyelileri yerleştirmeyi hazırlanırken, İtalya'dan teki geldi.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 21:02..
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Türkiye'nin Fırat'ın kuzeyinde YPG'li teröristleri temizleyip, Türkiye'deki Suriyelileri temizlenen bölgelere yerleştirmek için sürdürdüğü girişimlere, İtalya'dan çok sert tepki geldi.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİ AVRUPA'YI TEHDİT EDİYOR

İtalya Senatosu'nda konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Türkiye'nin bu saldırganlığı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve sadece İtalya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor. " dedi.

İTALYA ESAD İLE ANLAŞMALI

Senato, Di Maio'nun konuşmasının ardından, İtalya hükümetine Şam yönetimiyle diplomatik kanalların yeniden açılmasını sağlayacak koşulları değerlendirme çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.

Di  Maio, Beşar Esad'la diyalog kurma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusu karşısında "Suriye Anayasa Komitesi kapsamında küçük bir adım atmanın vakti geldi. Ancak yaptırımların kaldırılması, komite içindeki olumlu trendi zayıflatmak anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

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