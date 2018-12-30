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İtalya, Venedik'e girmek isteyenden ücret alacak

Venedik'e gelen turistlerden, "kente giriş vergisi" adı altında 2.5 ile 10 euro arasında değişen ücretler alınması planlanıyor.

AA | 30.12.2018 - 18:59..
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İtalya, Venedik'e girmek isteyenden ücret alacak

İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

2.5-10 EURO ARASI ÜCRET ALINACAK

Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2.5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 euro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı.

Venedik Belediyesi'nin de talebi olan kente giriş vergisinin; otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı "konaklama vergisi"nin ise "kente giriş vergisi" ile birlikte sona ereceği belirtildi.

TURİST İSTEMİYORLAR

Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan Venedik'e, resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda "fazla turistten" dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen, aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.

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