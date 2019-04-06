İtalya'nın başkenti Roma'nın Torre Maura banliyösünde düzenlenen protestoda neo-faşist CasaPound partisinin bir lideri gazetecilere yerel halkın etrafta Roman istemediğini söylüyordu ki, 15 yaşındaki Simone elini kaldırıp araya girdi.

İtalya'da 15 yaşında genç, ırkçı eylemcilere kafa tuttu

"HALKIN ÖFKESİNİ SUİSTİMAL EDİYORSUNUZ"

"Ben sizin gibi düşünmüyorum" diyen genç şöyle devam etti:

"Sizin burada Torre Maura'da yaptığınız halkın öfkesini suiistimal etmek. Siz bu öfkeyi kendi çıkarlarınız lehine oya dönüştürüyorsunuz."

"HER TERSLİĞİ AZINLIKLARA MAL EDİYORSUNUZ"

"Her tersliğin sebebini azınlıklarmış gibi göstermek, benim kafama yatmıyor. Siz eğer Avrupa fonlarıyla semte yatırım yapılmasından söz ediyorsanız, o fonlarla herkes için yatırım yapılmalı, kimse geride bırakılmamalı. Ne İtalyanlar ne Romanlar ne de Afrikalılar kaderlerine terk edilmemeli."

SOLCULAR "KAHRAMAN" İLAN ETTİ

Gencin videosu birkaç saat içinde sosyal medyada çok yaygın biçimde paylaşıldı ve İtalyan medyasında yayımlandı.

Bazı gazeteler onu 'solun yeni kahramanı' diye niteledi. İtalyan meclisinin eski başkanlarından, Hür ve Eşit partisinin lideri Laura Boldrini, "Simone 21. yüzyılın faşistlerine suratına banliyö sakinlerinin günlük sıkıntılarını sömürmemeleri gerektiğini söyledi" dedi.