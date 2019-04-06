taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

İtalya'da 15 yaşında genç, ırkçı eylemcilere kafa tuttu

Roma'da 70 Roman'ın geçici yerleştirilmesine karar verilen semtin sakinleri, aşırı sağcıların öncülüğünde protesto düzenlerken, 15 yaşında bir genç, aşırı sağcılara karşı azınlıkları savundu.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 02:57..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'nın Torre Maura banliyösünde düzenlenen protestoda neo-faşist CasaPound partisinin bir lideri gazetecilere yerel halkın etrafta Roman istemediğini söylüyordu ki, 15 yaşındaki Simone elini kaldırıp araya girdi.

İtalya'da 15 yaşında genç, ırkçı eylemcilere kafa tuttu

"HALKIN ÖFKESİNİ SUİSTİMAL EDİYORSUNUZ"

"Ben sizin gibi düşünmüyorum" diyen genç şöyle devam etti:

"Sizin burada Torre Maura'da yaptığınız halkın öfkesini suiistimal etmek. Siz bu öfkeyi kendi çıkarlarınız lehine oya dönüştürüyorsunuz."

İtalya'da 15 yaşında genç, ırkçı eylemcilere kafa tuttu

"HER TERSLİĞİ AZINLIKLARA MAL EDİYORSUNUZ"

"Her tersliğin sebebini azınlıklarmış gibi göstermek, benim kafama yatmıyor. Siz eğer Avrupa fonlarıyla semte yatırım yapılmasından söz ediyorsanız, o fonlarla herkes için yatırım yapılmalı, kimse geride bırakılmamalı. Ne İtalyanlar ne Romanlar ne de Afrikalılar kaderlerine terk edilmemeli."

SOLCULAR "KAHRAMAN" İLAN ETTİ

Gencin videosu birkaç saat içinde sosyal medyada çok yaygın biçimde paylaşıldı ve İtalyan medyasında yayımlandı.

Bazı gazeteler onu 'solun yeni kahramanı' diye niteledi. İtalyan meclisinin eski başkanlarından, Hür ve Eşit partisinin lideri Laura Boldrini, "Simone 21. yüzyılın faşistlerine suratına banliyö sakinlerinin günlük sıkıntılarını sömürmemeleri gerektiğini söyledi" dedi.

İtalya'da 15 yaşında genç, ırkçı eylemcilere kafa tuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

36
CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

122
Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

12
Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

12
Az alkol tüketimi bile felç riskini artırıyor

Az alkol tüketimi bile felç riskini artırıyor

8
Öğretmen atamaları için sözlü sınav yerleri belli oldu

Öğretmen atamaları için sözlü sınav yerleri belli oldu

7
Bursaspor basketbolda 5 hafta kala Süper Lig'e yükseldi

Bursaspor basketbolda 5 hafta kala Süper Lig'e yükseldi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir