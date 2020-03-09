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İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

İtalya'da koronavirüs nedenli ölümler rekor bir artışla 366'ya ulaşırken, yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı 14 kentte karantina süreci başlatıldı.

AA | 09.03.2020 - 02:05..
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İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

İtalya'da iki hafta önce başlayan ve hızla yayılan, ölümlerin arttığı koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

ÖLÜ SAYISI 366

Borrelli, ülkede koronavirüs vaka sayısının 6 bin 387'ye, ölen ve iyileşenler dahil edildiğinde ise 7 bin 375'e ulaştığını söyledi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 133 kişi daha artarak 366'ya yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

İlk kez bir günde salgından ölenlerin 3 haneli rakamlarla kaydedildiğine dikkati çeken Borelli, dün 589 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 33 kişi artışla 622'ye ulaştığını belirtti.

Sivil Savunmanın açıkladığı son verilere göre, en çok vaka ve ölü sayısı, dün Başbakanlık kararnamesiyle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde görüldü. Bölgede ölü sayısı düne göre 113 kişi artarak 267'yi buldu.

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

SAĞLIK BAKANI: VATANDAŞLAR SORUMLU OLMALI

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Rai3'te katıldığı programda, daha önce hiç yaşamadıkları bir krizle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçmek için çıkarttığı son kararnamelere değinen Speranza, bunların tek başına yeterli olmayacağını, vatandaşlardan sorumlu davranarak belirtilen hususlara uymalarını istedi.

Bu arada, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'a kadar bütün sinema salonu ve müzelerin kapatıldığını, tiyatro ve konserlerin de iptal edildiğini duyurdu.

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

GÜNEYLİLER, KUZEYLİLERİ KARANTİNADA İSTİYOR

Hükümetin dün Lombardiya Bölgesi'ne yönelik önlemleri sıkılaştıracağı haberlerinin yayılmasının ardından çok sayıda kişi bölgeyi terk etmek için garlara akın etmişti.

Ülkenin güneyindeki Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını istemişti.

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

İtalya'da 16 milyon insan karantina altında

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