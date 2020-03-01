İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü

Çin'den Asya'ya yayılan koronavirüs, İtalya'dan da Avrupa'ya yayılıyor.

İtalya, 1049 koronavirüs vakasıyla, en fazla vakaya sahip 3'üncü ülke oldu.

İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren koronavirüs vakaları, hızlı bir şekilde yayılmaya ve can almaya devam ederken, bu hastalık sebebiyle en çok ölümün görüldüğü gün bugün oldu.

1 GÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, günlük düzenlediği basın toplantısında koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısının 1049’a çıktığını belirterek, dün 21 olarak açıkladığı ölü sayısının, bugün 8 kişinin daha eklenmesiyle 29'a ulaştığı bilgisini verdi.

Borrelli, hastalığı atlatıp iyileşenlerin sayısının da 50 olduğunu bildirdi.

ÖLEN 8 KİŞİDEN 6'SI AYNI BÖLGEDEN

Sivil Savunma Genel Müdürü, virüsten en çok etkilenen bölgenin 552 vaka ile Lombardiya bölgesi olduğunu, bugün ölen 8 kişiden 6’sının bu bölgeden, 213 vakanın Emilia-Romagna, 189 vakanın da Veneto bölgesinden olduğunu kaydetti. Borrelli’nin aktardığı son bilgilere göre, vaka sıralamasında Emilia-Romagna bölgesinin, Veneto’yu geçtiği görülürken, bugün açıklanan 8 kişiden 2’sinin de Emilia-Romagna’dan olduğu ifade edildi.

Diğer yandan yerel yetkililer, Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde okulların zorunlu tatilinin 8 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.

VİRÜS SALGINI İTALYA EKONOMİSİNİ DE VURDU

Bu arada, ANSA ajansının bir araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre, İtalyan ekonomisinde bu yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde yüzde 1 ila 3 arasında küçülme olacağı, bunun koronavirüsten kaynaklandığı belirtildi. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) bu kaybın 9 ila 27 milyar avro civarında tahmin edildiği ifade edildi.

Haberde, koronavirüs vakalarının en çok İtalyan GSYİH’nin yüzde 31’ini oluşturan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görüldüğüne de dikkat çekildi.

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İPTALLER YÜZDE 90'A ULAŞTI

Ayrıca henüz koronavirüs vakasına rastlanmayan başkent Roma'da turizm sektöründeki iptallerin yüzde 90'lara ulaştığı basına yansıdı.

Öte yandan, koronavirüs Avrupa’da diğer ülkelerde de yayılırken, son olarak Hollanda’da vaka sayısının 6’ya çıktığı bildirildi.