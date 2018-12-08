Ancona'da bir gece kulübünde, Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, biber gazı şişesi yüzünden izdiham çıktı.
120 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 5'inin çocuk, birinin kadın olduğu belirtildi.
İtalya'da bin kişilik gece kulübünde izdiham VİDEO
6 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 60 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ancona itfaiye idaresinin sözcüsü 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
İtfaiye sözcüsü, "Kurbanların binayı terk etmesine yardım ettik. Gece kulübünde 6 kişi hayatını kaybetti. Şu anda olay mahallinde güvenlik görevlileri olayın çıkış sebebini araştırıyor. Bize 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı söylendi. Olay bir kişinin biber gazı kullanmasıyla başlamış” dedi.
İzdihamın yaşandığı gece kulübünde yaklaşık bin kişinin bulunduğu belirtildi. Olayın gece yarısı meydana geldiği kaydedildi.