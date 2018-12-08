taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

İtalya'da bin kişilik gece kulübünde izdiham

Ancona'da, bir gece kulübünde insanlar birbirini ezerek öldürdü. Olayda 120 kişi yaralandı, 6 kişiyse hayatını kaybetti.

İHA | 08.12.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ancona'da bir gece kulübünde, Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, biber gazı şişesi yüzünden izdiham çıktı.

120 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 5'inin çocuk, birinin kadın olduğu belirtildi.

İtalya'da bin kişilik gece kulübünde izdiham VİDEO

6 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 60 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ancona itfaiye idaresinin sözcüsü 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
İtfaiye sözcüsü, "Kurbanların binayı terk etmesine yardım ettik. Gece kulübünde 6 kişi hayatını kaybetti. Şu anda olay mahallinde güvenlik görevlileri olayın çıkış sebebini araştırıyor. Bize 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı söylendi. Olay bir kişinin biber gazı kullanmasıyla başlamış” dedi.

İzdihamın yaşandığı gece kulübünde yaklaşık bin kişinin bulunduğu belirtildi. Olayın gece yarısı meydana geldiği kaydedildi.

İtalya'da bin kişilik gece kulübünde izdiham

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

12
Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

150
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

45
Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

45
Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

39
Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

65
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir