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İtalya'da bir camiyi havaya uçurmayı planlayan 2 kişi yakalandı

Siena şehrinde bir camiye saldırı hazırlığında olan, baba-oğul iki aşırı sağcı İtalyan tutuklandı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 15:31..
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  2. Avrupa
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Bir İtalyan haber kuruluşunun haberine göre bir grup aşırı sağcı, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye saldırı hazırlığındaydı.

SES KAYITLARI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganların telsiz konuşmalarının yer aldığı ses kayıtlarına ulaştı. Ses kayıtlarından, caminin gaz borularını hedef alarak havaya uçurma niyetinde oldukları belirlendi.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Şahıslar, polisin onları yakalayacağı korkusuyla planı iptal etti. Polis ekiplerinin yaptığı baskında,  60 yaşındaki Andrea Chesi ve 22 yaşında olan oğlu Yuri, patlayıcı madde ve savaş mühimmatı bulundurma suçlamasıyla tutuklandılar.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İtalya'da bir camiyi havaya uçurmayı planlayan 2 kişi yakalandı

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