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İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

Milano kenti yakınlarında, 47 yaşındaki bir otobüs sürücüsü, içinde 51 öğrenci ve bir öğretmenin bulunduğu otobüsü kaçırdı.

DHA | 21.03.2019 - 00:20..
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İtalyan haber ajansı ANSA, olayın San Donato Milanese kasabası yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Habere göre 47 yaşındaki otobüs sürücüsü Ousseynou Sy, otobüsü gitmesi gereken güzergâh yerine Milano Linate Havalimanı'na doğru sürmeye başladı.

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

SIĞINMACI POLİTİKASINA ÖFKELENDİĞİ İÇİN YAPTI

Hükumetin sığınmacı politikasına öfkesi olan adam, otobüstekilerin telefonlarına el koydu, otobüse benzin döktükten sonra öğretmene, çocukların ellerini bağlamasını söyledi.

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

Öğretmen ise sadece bir kaç öğrencinin elini bağladı. Bu sırada telefonunu vermemiş olan bir öğrenci, polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede polis, otobüsün ilerlediği güzergâhı keserek otobüsün ilerlemesine engel oldu. Sürücünün paniklediği sırada öğrenciler arka camı kırarak kaçtı. Kaçamayacağını anlayan sürücü ise otobüsü ateşe verdi ve araçtan aşağı indi. Yaklaşık 40 dakika süren kabus anları sonrası polis sürücüyü gözaltına aldı, otobüsü ise itfaiye ekipleri söndürdü.

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktıAjans, sürücünün Senegal kökenli olup, 2004’ten beri İtalyan vatandaşı olduğunu; suç kaydının bulunduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı


İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı



İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

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