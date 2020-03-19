Koronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'den sonra en fazla kaybı veren İtalya'da, her geçen gün bilanço şiddetli bir şekilde artış gösteriyor.

Avrupa'da koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya, bütün önlemlere rağmen ölümleri durduramıyor.

İtalya'da cenaze işlemlerine yetişilemiyor ViDEO

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE DAYANDI

Ülkede son 24 saatte, 475 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı, İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Ölüm sayısı 2 bin 978'e çıktı.

TABUTLAR HAZIRDA BEKLİYOR

Ülkede cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler, askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı.

Salgının görüldüğü hastanelerde yatakların karşısında hazırda bulunan tabutların olması, durumun vehametini ortaya serdi.