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İtalya’da dolu 18 kişiyi yaraladı

Ülkenin kuzeydoğusunda fırtına, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu.

İHA | 11.07.2019 - 11:32..
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Son günlerde şiddetli yağışlarla gündeme gelen ülkelere, bir yenisi eklendi.

İtalya’nın kuzeydoğusunda, Adriyatik kıyısındaki liman şehri Pescara’yı vuran dolu nedeniyle 18 kişi yaralandı.

Sahilde güneşlenenler fırtınanın ortasında kaldı.

DENİZE GİDENLER EVLERİNE DÖNDÜ

Bir anda bastıran fırtına, sahilde güneşlenenleri hazırlıksız yakaladı. İtalya’nın sahil kasabası Tortoreto’da bir anda bastıran fırtına nedeniyle sahilde güneşlenen ve denize girenler, eşyalarını toplayarak hızla kıyıdan uzaklaşmaya çalıştı.

İtalya’da dolu 18 kişiyi yaraladı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE DÖNDÜ

Şiddetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını yaşandı. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Adriyatik kıyısındaki Pescara bölgesini vuran dolu ise yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı. Dolu nedeniyle araçlar zarar görürken, ağaçlar devrildi. Pescara’da 18 kişi yaralandı.

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