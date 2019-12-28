İtalya'da evde esrar yetiştiren şahsa beraat

İtalya Napoli'de esrar yetiştirdiği için yargılanan 29 yaşındaki bir sanığın davası görüldü.

1 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Evinde iki esrar bitkisi bulunan sanık, alt mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

EV ORTAMINDA SERBEST

Yargıtay ise 19 Aralık'ta aldığı ancak İtalyan basınında dün yer alan kararında, "ev ortamında ve düşük miktarda" esrar yetiştirmenin suç teşkil etmediğine hükmetti. Kararda, yetiştirme tekniği, bitki sayısı ve elde edilen ürün miktarına bakılarak sanığın bitkileri şahsi kullanım amaçlı yetiştirdiğinin anlaşılabileceği belirtildi.