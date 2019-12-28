taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

İtalya'da evde esrar yetiştiren şahsa beraat

Yargıtay, şahsi kullanım için evde esrar yetiştirmenin suç olmadığına hükmetti.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İtalya Napoli'de esrar yetiştirdiği için yargılanan 29 yaşındaki bir sanığın davası görüldü.

1 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Evinde iki esrar bitkisi bulunan sanık, alt mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

EV ORTAMINDA SERBEST

Yargıtay ise 19 Aralık'ta aldığı ancak İtalyan basınında dün yer alan kararında, "ev ortamında ve düşük miktarda" esrar yetiştirmenin suç teşkil etmediğine hükmetti. Kararda, yetiştirme tekniği, bitki sayısı ve elde edilen ürün miktarına bakılarak sanığın bitkileri şahsi kullanım amaçlı yetiştirdiğinin anlaşılabileceği belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

268
Yerli otomobilin tasarımındaki efsane Türk: Murat Günak

Yerli otomobilin tasarımındaki efsane Türk: Murat Günak

168
Yerli otomobilin başındaki isim: Mehmet Gürcan Karakaş

Yerli otomobilin başındaki isim: Mehmet Gürcan Karakaş

266
Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

282
AK Parti: Kanal İstanbul'da referandum olmaz

AK Parti: Kanal İstanbul'da referandum olmaz

689
Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

Cumhurbaşkanı eserleriyle poz verdi

254
Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları

Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir